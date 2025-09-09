Прогноз урожая зерна в РФ в 2025 г. в 135 млн тонн сохраняется — Патрушев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор зерна в России в 2025 году составил почти 105 млн тонн. Прогноз по урожаю в 2025 году в 135 млн тонн сохраняется. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

«На данный момент уборка нового урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах. Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 миллионов тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 миллионов тонн сохраняется», — сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что, по информации Минсельхоза, сезонные полевые работы идут в соответствии с графиком и в целом штатно.