Зеленский пожаловался, что вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский считает, что тренировать украинских военных нужно именно на территории Украины, чтобы потом не переучивать их по возвращении из-за рубежа.

В интервью телеканалу ABC, которое Зеленский выложил в своем телеграм-канале, он поблагодарил зарубежных партнеров за обучение украинской армии и заявил, что тренировочные миссии должны продолжаться.

«Они должны проходить на Украине, потому что когда мы тренируем наших людей за рубежом, они возвращаются и их приходится переучивать», — сказал Зеленский.

Между тем он заявил, что у украинских военных «больше опыта, чем у партнеров за рубежом». «Они учатся у наших ребят», — утверждал он.