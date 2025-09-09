Зеленский пожаловался, что вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать
14:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский считает, что тренировать украинских военных нужно именно на территории Украины, чтобы потом не переучивать их по возвращении из-за рубежа.
В интервью телеканалу ABC, которое Зеленский выложил в своем телеграм-канале, он поблагодарил зарубежных партнеров за обучение украинской армии и заявил, что тренировочные миссии должны продолжаться.
«Они должны проходить на Украине, потому что когда мы тренируем наших людей за рубежом, они возвращаются и их приходится переучивать», — сказал Зеленский.
Между тем он заявил, что у украинских военных «больше опыта, чем у партнеров за рубежом». «Они учатся у наших ребят», — утверждал он.
