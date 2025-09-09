0
США готовы усилить санкции против РФ лишь в сотрудничестве с ЕС - глава Минфина

15:12 09.09.2025 Источник: Интерфакс

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

"Привычный порядок ведения дел не помог. Мы готовы принять жесткие меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для их успеха", - написал Бессент в соцсети X по итогам встречи с спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.

