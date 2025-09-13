0
0
151
НОВОСТИ

Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА

08:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 42 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 06:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Белгородской области, 10 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Республики Крым и по 1 — над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей», — сказали в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 13.09.2025
«Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику
0
52
09:00 13.09.2025
ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
0
120
08:50 13.09.2025
С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ
0
145
08:40 13.09.2025
Каждый новый месяц боевых действий лишь повышает цену урегулирования для Украины — Небензя
0
162
20:30 12.09.2025
США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
0
876
19:35 12.09.2025
Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
0
781
18:55 12.09.2025
В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
0
863
18:11 12.09.2025
Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
0
874
17:40 12.09.2025
Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
0
870
17:12 12.09.2025
Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
0
993

Возврат к списку