Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 42 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 06:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Белгородской области, 10 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Республики Крым и по 1 — над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей», — сказали в военном ведомстве.