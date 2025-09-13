Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА
08:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 42 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 06:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Белгородской области, 10 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Республики Крым и по 1 — над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей», — сказали в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:30 13.09.2025
- «Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику
- 09:00 13.09.2025
- ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
- 08:50 13.09.2025
- С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ
- 08:40 13.09.2025
- Каждый новый месяц боевых действий лишь повышает цену урегулирования для Украины — Небензя
- 20:30 12.09.2025
- США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
- 19:35 12.09.2025
- Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
- 18:55 12.09.2025
- В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
- 18:11 12.09.2025
- Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
- 17:40 12.09.2025
- Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
- 17:12 12.09.2025
- Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать