Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по нескольким целям в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету „Палестина-2“ с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС). Операция успешно достигла своих целей», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.