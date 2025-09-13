Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
20:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли, один получил ранения в результате подрыва взрывного устройства при проверке железнодорожных путей в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — написал он.
