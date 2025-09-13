Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе Москвы
23:22 13.09.2025
В Москве в День города открыт Национальный космический центр (НКЦ). Объект на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева в Филевском Парке открыт президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Напомним, реорганизация территории ГКНПЦ им.Хруничева - совместный проект правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос» и проводится по решению главы РФ. НКЦ – это целый комплекс зданий площадью 276 тыс. кв. м, с высотом корпусов 8-10 этажей. Центральный элемент НКЦ - трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м, которая напоминает ракету. Строительство НКЦ шло с 2019 года.
Предполагается, что создание НКЦ даст возможность собрать на одной площадке несколько ключевых структур ракетно-космической промышленности. В их числе центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и предприятия, сейчас находящиеся в разных районах Москвы. В НКЦ планируют перевести 22 московские организации ракетно-космической отрасли. Также в центре будут действовать выставочный центр и корпоративная академия «Роскосмоса». Согласно предварительным оценкам, в НКЦ создадут до 12 тыс. рабочих мест.
В ходе строительства городские власти улучшили транспортную доступность территории НКЦ и всего района Филевский Парк. В декабре 2024 года открыли мост, связывающий Филевскую и Мневниковскую поймы, а 9 сентября – мост Академика Королева, соединивший Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную.
