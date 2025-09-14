Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро

23:34

В День города в Москве было открыто движение поездов на участке Троицкой линии метрополитена от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ». В церемонии участвовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Последний рассказал Сергей Собянин рассказал о том, как идет строительство новых станций метрополитена в мегаполисе. По словам градоначальника, первый этап Троицкой линии метро - это 27 км, 11 станций.

«Часть станций мы уже ввели в том году, - подчеркнул глава города. - И четыре станции, которые свяжут участок от Большой кольцевой линии метро до МЦК (Московское центральное кольцо. – «НГ»), это «Новаторская», «ЗИЛ». В центре города практически эти четыре станции, было сложно их строить в силу того, что они строились в уже стесненных условиях сложных. Эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки, будет функционировать как единый этап, как единый организм. Ну, а дальше пойдем уже в сторону Троицка».

Обслуживать поезда Троицкой линии будет электродепо «Столбово», открытое в 2025 году, в 2029 году планируется завершение строительства еще одного электродепо, «Троицкое».

Работа Троицкой линии метро позволило улучшить транспортную доступность более миллиона жителей Москвы. Многие из них теперь тратят на поездки в центр на 10–15 минут меньше, чем прежде. Планируется, что в 2025 году пассажиропоток 11 станций Троицкой линии будет составлять примерно 95 тыс. пассажиров в сутки. Постепенно пассажиропоток будет расти и достигнет более 160 тыс. пассажиров к 2030 году.

Пассажиров по новой ветке будут возить наиболее современные отечественные поезда «Москва-2024». Они оснащены кондиционерами, у вагонов - широкие двери и межвагонные переходы, рядом с пассажирскими местами есть USB разъемы и информационные экраны. Кроме того, Троицкая линия стала первой веткой московского метро, где есть цифровая навигация. На участке от «Новаторской» до «ЗИЛ» размещены 125 цифровых указателей, которые не используются нигде в России.