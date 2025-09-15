Белоруссия не питает иллюзий по возобновлению диалога с Польшей при Навроцком — Лукашенко
12:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минск не питает иллюзий относительно возобновления диалога с Варшавой при новом президенте Польши Кароле Навроцком. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».
«Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога», — отметил он. С одной стороны, одним из лозунгов <…> Навроцкого на выборах был «Польша прежде всего». В своих предвыборных выступлениях он неоднократно заявлял, что защита польского народа — одна из целей его президентства. Мы понимаем, что на этой теме во время предвыборной гонки было удобно набирать очки», — сказал он.
Лукашенко добавил, что белорусы и поляки «не враги друг другу».
