Две женщины погибли при атаке украинских дронов в Белгородской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две женщины погибли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в селе Головчино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелые новости из Грайворонского округа… Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью» — написал он.

Также, по словам губернатора, в Головчино ранения получили три человека.