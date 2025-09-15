12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз готовит «майдан» в Сербии, нынешние беспорядки в стране с активным участием молодежи во многом являются «продуктом подрывной деятельности» Брюсселя, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Евросоюз готовит „сербский майдан“. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств. Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство. Надо признать, что евроэлитам многое удается: молодежь радикализируется, переходит от мирного протеста к „революционным“ методам борьбы и насилию.», — указано в тексте.