Евросоюз готовит «сербский майдан» — СВР РФ
12:32 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз готовит «майдан» в Сербии, нынешние беспорядки в стране с активным участием молодежи во многом являются «продуктом подрывной деятельности» Брюсселя, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Евросоюз готовит „сербский майдан“. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств. Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство. Надо признать, что евроэлитам многое удается: молодежь радикализируется, переходит от мирного протеста к „революционным“ методам борьбы и насилию.», — указано в тексте.
НОВОСТИ
- 13:32 15.09.2025
- Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 435 военнослужащих — МО РФ
- 13:20 15.09.2025
- Никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет — Песков
- 13:05 15.09.2025
- Венгрия в январе — июле на 23% увеличила закупку российского трубопроводного газа
- 13:00 15.09.2025
- ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области
- 12:20 15.09.2025
- Две женщины погибли при атаке украинских дронов в Белгородской области
- 12:05 15.09.2025
- Китай решительно ответит при введении странами НАТО пошлин из-за закупок нефти РФ — МИД
- 12:00 15.09.2025
- Белоруссия не питает иллюзий по возобновлению диалога с Польшей при Навроцком — Лукашенко
- 11:55 15.09.2025
- Сбер подарит предпринимателям 100 миллионов и отдых на премиальном курорте
- 11:40 15.09.2025
- Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики
- 11:32 15.09.2025
- Возможность для НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать