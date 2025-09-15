Венгрия в январе — июле на 23% увеличила закупку российского трубопроводного газа
13:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия в январе — июле на 23% нарастила закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении, став лидером по этому показателю среди стран Евросоюза, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.
ЕС в июле импортировал российский трубопроводный газ на 338 млн евро — минимум с осени 1999 года. На сегодня газопровод «Турецкий поток» остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении. Лидерами по закупкам стали Венгрия (183 млн евро) и Греция (111 млн евро).
При этом оплата газа Словакией, как следует из данных Евростата, после исторического минимума февраля в 141 тыс. евро, к июлю вернулась к уровню 34 млн евро. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что объемы поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в республику увеличиваются и уже почти достигают 4 млрд кубометров в год. С 1 февраля «Газпром» начал осуществлять поставки газа словацкой компании SPP через «Турецкий поток». Они будут производиться, как следует из контракта, до 2034 года. Проблемы со снабжением газом возникли у Словакии после того, как 1 января Украина прекратила транзит топлива из России через свою территорию в Центральную Европу.
Всего в январе — июле Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ 3,2 млрд евро против 3,95 млрд евро годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (1,7 млрд евро), нарастившая закупки на 23%, Греция (870 млн евро), Словакия (388 млн евро) и Италия (205 млн евро).
В начале августа ТАСС сообщал, что Россия в январе — июле нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,9 млрд кубометров.
