Количество действующих в России атомных блоков будет удвоено — Лихачев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росатому предстоит удвоить количество действующих в России атомных блоков. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на АЭС с нынешних почти 20 до 25 процентов. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности. Более чем удвоить парк действующих АЭС», — сказал он.