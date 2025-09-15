0
НОВОСТИ

Количество действующих в России атомных блоков будет удвоено — Лихачев

15:32 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росатому предстоит удвоить количество действующих в России атомных блоков. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на АЭС с нынешних почти 20 до 25 процентов. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности. Более чем удвоить парк действующих АЭС», — сказал он.

