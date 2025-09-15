Нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в РФ — Путин
17:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Риски распространения опасных инфекций в России необходимо свести к минимуму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые объекты «санитарного щита» в ряде регионов.
«Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — подчеркнул Путин.
НОВОСТИ
- 17:40 15.09.2025
- Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $13,2 млрд — ЦБ РФ
- 17:12 15.09.2025
- КНР поддержит вступление Польши в G20 — польский МИД
- 16:32 15.09.2025
- Эксперт считает, что Трамп толкает ЕС на самоубийство
- 16:12 15.09.2025
- Представители американского бизнеса просят Вашингтон ослабить санкции против России
- 16:00 15.09.2025
- МИД Британии вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
- 15:32 15.09.2025
- Количество действующих в России атомных блоков будет удвоено — Лихачев
- 15:12 15.09.2025
- Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО
- 15:12 15.09.2025
- Призывы Киева к немедленной встрече лидеров направлены на эмоции — Песков
- 15:06 15.09.2025
- Губернатор Севастополя поблагодарил Москву за современный формат голосования
- 15:00 15.09.2025
- 31% шведов считают, что их экономическая ситуация ухудшилась при нынешнем правительстве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать