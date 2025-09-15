Нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в РФ — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски распространения опасных инфекций в России необходимо свести к минимуму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые объекты «санитарного щита» в ряде регионов.

«Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — подчеркнул Путин.