0
0
91
НОВОСТИ

Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $13,2 млрд — ЦБ РФ

17:40 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам июля 2025 года вырос на $3 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $13,2 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя июня 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $3,9 млрд, до $13,2 млрд вследствие более существенного роста экспорта по сравнению с импортом.

Дефицит баланса услуг в июле вырос до $5,5 млрд за счет опережающего роста импорта услуг по сравнению с экспортом, связанного с сезонным повышением расходов россиян в ходе зарубежных поездок, пояснили в регуляторе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.09.2025
КНР поддержит вступление Польши в G20 — польский МИД
0
158
17:00 15.09.2025
Нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в РФ — Путин
0
161
16:32 15.09.2025
Эксперт считает, что Трамп толкает ЕС на самоубийство
0
238
16:12 15.09.2025
Представители американского бизнеса просят Вашингтон ослабить санкции против России
0
243
16:00 15.09.2025
МИД Британии вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
0
242
15:32 15.09.2025
Количество действующих в России атомных блоков будет удвоено — Лихачев
0
277
15:12 15.09.2025
Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО
0
272
15:12 15.09.2025
Призывы Киева к немедленной встрече лидеров направлены на эмоции — Песков
0
273
15:06 15.09.2025
Губернатор Севастополя поблагодарил Москву за современный формат голосования
0
261
15:00 15.09.2025
31% шведов считают, что их экономическая ситуация ухудшилась при нынешнем правительстве
0
271

Возврат к списку