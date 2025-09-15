Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $13,2 млрд — ЦБ РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам июля 2025 года вырос на $3 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $13,2 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя июня 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $3,9 млрд, до $13,2 млрд вследствие более существенного роста экспорта по сравнению с импортом.

Дефицит баланса услуг в июле вырос до $5,5 млрд за счет опережающего роста импорта услуг по сравнению с экспортом, связанного с сезонным повышением расходов россиян в ходе зарубежных поездок, пояснили в регуляторе.