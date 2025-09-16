0
0
4
НОВОСТИ

Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ

17:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объектом, упавшим на жилой дом в Польше в населенном пункте Вырыки недалеко от границы с Украиной в ночь с 9 на 10 сентября, была польской ракетой-перехватчиком с истребителя F-16. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванный источник в органах госбезопасности республики.

«Это была ракета воздух — воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой системы наведения и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора», — заявил изданию источник.

В свою очередь окружная прокуратура в Люблине, которая расследует этот инцидент, пока не может окончательно идентифицировать упавший на жилой дом объект и ожидает оценки следователя-эксперта. Выводы следствия после осмотра места происшествия прокуратура разглашать отказалась. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства разъяснений, а также выразил протест против засекречивания случившегося.

Изначально СМИ сообщали, что на жилой дом в Вырыках упал один из дронов, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Позже прокуратура в Люблине уточнила, что на дом упал «неидентифицированный объект», а пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая заявляла об обнаружении обломков ракеты в одном из мест на территории страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 16.09.2025
Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
0
105
16:12 16.09.2025
Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
0
140
16:00 16.09.2025
Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
0
155
15:32 16.09.2025
Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
0
190
15:12 16.09.2025
Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
0
216
15:00 16.09.2025
ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
0
234
14:32 16.09.2025
Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
0
300
14:25 16.09.2025
СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
0
274
14:12 16.09.2025
ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
0
308
14:00 16.09.2025
Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
0
273

Возврат к списку