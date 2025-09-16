Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
17:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объектом, упавшим на жилой дом в Польше в населенном пункте Вырыки недалеко от границы с Украиной в ночь с 9 на 10 сентября, была польской ракетой-перехватчиком с истребителя F-16. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванный источник в органах госбезопасности республики.
«Это была ракета воздух — воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой системы наведения и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора», — заявил изданию источник.
В свою очередь окружная прокуратура в Люблине, которая расследует этот инцидент, пока не может окончательно идентифицировать упавший на жилой дом объект и ожидает оценки следователя-эксперта. Выводы следствия после осмотра места происшествия прокуратура разглашать отказалась. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства разъяснений, а также выразил протест против засекречивания случившегося.
Изначально СМИ сообщали, что на жилой дом в Вырыках упал один из дронов, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Позже прокуратура в Люблине уточнила, что на дом упал «неидентифицированный объект», а пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая заявляла об обнаружении обломков ракеты в одном из мест на территории страны.
НОВОСТИ
- 16:32 16.09.2025
- Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
- 16:12 16.09.2025
- Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
- 16:00 16.09.2025
- Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
- 15:12 16.09.2025
- Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
- 15:00 16.09.2025
- ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
- 14:32 16.09.2025
- Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
- 14:25 16.09.2025
- СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
- 14:12 16.09.2025
- ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
- 14:00 16.09.2025
- Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать