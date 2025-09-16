Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объектом, упавшим на жилой дом в Польше в населенном пункте Вырыки недалеко от границы с Украиной в ночь с 9 на 10 сентября, была польской ракетой-перехватчиком с истребителя F-16. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванный источник в органах госбезопасности республики.

«Это была ракета воздух — воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой системы наведения и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора», — заявил изданию источник.

В свою очередь окружная прокуратура в Люблине, которая расследует этот инцидент, пока не может окончательно идентифицировать упавший на жилой дом объект и ожидает оценки следователя-эксперта. Выводы следствия после осмотра места происшествия прокуратура разглашать отказалась. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства разъяснений, а также выразил протест против засекречивания случившегося.

Изначально СМИ сообщали, что на жилой дом в Вырыках упал один из дронов, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Позже прокуратура в Люблине уточнила, что на дом упал «неидентифицированный объект», а пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая заявляла об обнаружении обломков ракеты в одном из мест на территории страны.