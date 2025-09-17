0
0
159
НОВОСТИ

8 украинских БПЛА сбиты над регионами России за ночь

09:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Ростовской области, три — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

