МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака — Шойгу

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака.

«МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака, в том числе на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях», — сказал Шойгу на встрече с руководителем ополчения Фалихом аль-Файядом.

«Отмечаю важность выстраивания взаимодействия между народным ополчением Ирака и МВД России. Тем более, что во многом функционал у вас схожий», — сообщил он.