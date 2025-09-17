МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака — Шойгу
09:20 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака.
«МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака, в том числе на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях», — сказал Шойгу на встрече с руководителем ополчения Фалихом аль-Файядом.
«Отмечаю важность выстраивания взаимодействия между народным ополчением Ирака и МВД России. Тем более, что во многом функционал у вас схожий», — сообщил он.
