До объявления в розыск Родченков намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов

09:32 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до объявления в розыск в России в нарушение международных требований намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов. Как говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС, все уголовные дела в отношении скрывшегося от следствия фигуранта объединены в одно производство.

«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей — еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ),» — говорится в материалах дела.

Там также отмечается, что дела в отношении Родченкова объединили в одно производство, добавив эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов».

