До объявления в розыск Родченков намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов
09:32 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до объявления в розыск в России в нарушение международных требований намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов. Как говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС, все уголовные дела в отношении скрывшегося от следствия фигуранта объединены в одно производство.
«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей — еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ),» — говорится в материалах дела.
Там также отмечается, что дела в отношении Родченкова объединили в одно производство, добавив эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов».
НОВОСТИ
- 10:00 17.09.2025
- Стармер отчаялся заключить с Трампом сделку по пошлинам на сталь — The Times
- 09:24 17.09.2025
- Эксперты изучили потенциал генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе
- 09:20 17.09.2025
- МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака — Шойгу
- 09:05 17.09.2025
- Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС потушен
- 09:00 17.09.2025
- 8 украинских БПЛА сбиты над регионами России за ночь
- 23:00 16.09.2025
- Прокурор Юты будет добиваться смертной казни для подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
- 22:30 16.09.2025
- Трамп одобрил оплаченные Европой две первые поставки военной помощи Украине
- 22:00 16.09.2025
- В Париже ограбили Национальный музей естественной истории
- 21:20 16.09.2025
- Нетаньяху: Мы построим независимую индустрию вооружений
- 21:00 16.09.2025
- Трамп и Моди провели телефонный разговор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать