Война в Газе происходит не из-за религии — главный ашкеназский раввин Израиля

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и военный конфликт в секторе Газа произошли не из-за религии. Об этом заявил главный ашкеназский раввин Израиля Калман Меир Бер на съезде лидеров мировых и традиционных религий.

«7 октября — это история не про религию. Террористы из Газы пришли, чтобы убивать. И они убивали не только иудеев. Они убивали мусульман, христиан. Насиловали женщин, а детей посадили в клетки. Я лично посетил населенные пункты, которые пострадали от атаки террористов. <…> Именно с ними мы воюем. Мы ищем мира, но встанем со всей своей силой против тех, кто хочет нас убить», — сказал главный раввин.

«Уже два года заложники страдают в туннелях Газы. Некоторые из них уже мертвы», — сказал раввин. В связи с этим он обратился ко всем религиозным деятелям с просьбой призвать ХАМАС вернуть заложников домой.