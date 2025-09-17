0
0
119
НОВОСТИ

В Крыму суд приговорил россиянина к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ

12:20 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастопольский городской суд Республики Крым приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина России, обвиняемого в госизмене в виде передачи спецслужбам Украины данных о кораблях Черноморского флота РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Севастопольским городским судом Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина России 1980 года рождения. Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на один год», — сказали в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.09.2025
Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
0
22
13:00 17.09.2025
ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
38
12:32 17.09.2025
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
0
111
12:12 17.09.2025
BI.ZONE приобрела активы антивирусного разработчика NANO Security
0
132
12:05 17.09.2025
Польша уже скоро будет обладать крупнейшей армией среди стран НАТО в Европе — Туск
0
161
12:00 17.09.2025
АдГ лидирует в рейтинге политических партий Германии, опережая ХДС — опрос
0
166
11:32 17.09.2025
Война в Газе происходит не из-за религии — главный ашкеназский раввин Израиля
0
202
11:20 17.09.2025
В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины — ФСБ
0
205
11:05 17.09.2025
В Раде выразили недовольство, что Бельгия больше года не передает обещанные F-16
0
210
11:00 17.09.2025
В четырех округах РФ ожидается температура выше нормы на 5-9 градусов — Вильфанд
0
237

Возврат к списку