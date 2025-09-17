В Крыму суд приговорил россиянина к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастопольский городской суд Республики Крым приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина России, обвиняемого в госизмене в виде передачи спецслужбам Украины данных о кораблях Черноморского флота РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Севастопольским городским судом Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина России 1980 года рождения. Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на один год», — сказали в ЦОС.