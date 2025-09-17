Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
13:05 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.
«Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — сообщается на сайте Кремля.
