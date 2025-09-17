Путин вполне доволен результатами учений «Запад-2025», сообщил Песков

Обсудить на форуме

Версия для печати

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин весьма положительно оценил ход и результаты стратегических учений «Запад-2025», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал представитель Кремля.