Путин вполне доволен результатами учений «Запад-2025», сообщил Песков
15:12 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин весьма положительно оценил ход и результаты стратегических учений «Запад-2025», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 16:00 17.09.2025
- Для реформы СБ ООН нужен консенсус, который сейчас де-факто невозможен — Песков
- 15:32 17.09.2025
- Запад стремится вернуть доминирование в мире с помощью контролируемого хаоса — Колокольцев
- 15:00 17.09.2025
- Чиновники по примеру депутатов должны прекратить отдыхать за границей — Володин
- 14:32 17.09.2025
- Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
- 14:12 17.09.2025
- ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков
- 14:00 17.09.2025
- Лидер АдГ заявил, что Мерц тратит деньги «на чужую войну в коррумпированной стране»
- 13:55 17.09.2025
- 39% россиян осуждают практику раздолжнителей
- 13:32 17.09.2025
- ВС Украины потеряли около 1 555 военнослужащих за сутки на всех участках СВО
- 13:20 17.09.2025
- Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток
- 13:05 17.09.2025
- Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать