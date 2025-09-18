Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сфера миграции является очень чувствительной для граждан России, на это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», — сказал глава государства.