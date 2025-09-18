0
0
106
НОВОСТИ

Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ

17:12 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сфера миграции является очень чувствительной для граждан России, на это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», — сказал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:42 18.09.2025
Сбер поддержит 476 молодых ученых в сфере IT и математики стипендиями
0
106
17:40 18.09.2025
На линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек — Путин
0
100
17:35 18.09.2025
AI Journey на Kazan Digital Week: компании представили кейсы внедрения инструментов искусственного интеллекта
0
111
17:05 18.09.2025
В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня
0
150
17:00 18.09.2025
Вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать — Путин
0
197
16:32 18.09.2025
Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
0
240
16:12 18.09.2025
Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
0
247
16:00 18.09.2025
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ
0
237
15:50 18.09.2025
8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
0
249
15:32 18.09.2025
В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
0
281

Возврат к списку