Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ
17:12 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сфера миграции является очень чувствительной для граждан России, на это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», — сказал глава государства.
