Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи

12:10

Участники московского гастрономического фестиваля, который приурочен к Дню города, при поддержке волонтеров и благотворительных фондов помогают бойцам специальной военной операции. Они передают часть выручки, медикаменты, продукты, вещи и свою продукцию.

«Каждый месяц не меньше 10% от выручки мы отдаем, чтобы поддержать наших ребят, которые сейчас воюют за всех нас, - рассказал ресторатор по имени Артем. - Мы сами закупаем и упаковываем бинты, перекись, зеленку и другие необходимые медикаменты и направляем волонтерам или перечисляем средства в благотворительные фонды».

Еще один участник фестиваля, реализующий пироги, изделиями из песочного и слоеного теста, часть продукции отправляет на фронт. «Мы не только отправляем свою продукцию, если нужны какие-то вещи – покупаем и передаем или просто перечисляем средства проверенным благотворительным организациям, которые, уверен, их распределяют грамотно, - отметил он. - Так, мы регулярно поддерживаем фонд при одном из церковных приходов, которые помогают СВО».

Напомним, гастрономический фестиваль проходил на Манежной площади и площади Революции, на нем можно было попробовать новинки сезонного меню и блюда, приготовленные по традиционным русским рецептам.