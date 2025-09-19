0
0
45
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Муравку в ДНР, Новоивановку в Запорожской области

14:00 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили за прошедшие сутки населенные пункты Муравка в ДНР и Новоивановка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.09.2025
ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей канал незаконной миграции на Урале
0
12
13:32 19.09.2025
В Афганистане запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами
0
126
13:20 19.09.2025
Медведев обещал жесткий ответ на попытки взыскать с РФ «компенсации» по Украине
0
154
13:05 19.09.2025
Минфин Украины признал, что до конца года денег на ВСУ не хватает
0
173
13:00 19.09.2025
Шнобелевская премия была присуждена за изучение «зебрового» камуфляжа для коров
0
163
12:35 19.09.2025
Дягилевский фестиваль покажет в Москве премьеру – оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена
0
202
12:32 19.09.2025
Венгрия вслед за США признает движение «Антифа» террористическим — Орбан
0
205
12:20 19.09.2025
Администрация США наймет еще более 10 тыс. человек для борьбы с нелегалами — WP
0
202
12:10 19.09.2025
Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи
0
200
12:05 19.09.2025
Афганистан никогда не мирился с иноземным военным присутствием — МИД о словах Трампа
0
239

Возврат к списку