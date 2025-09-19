ВС РФ освободили Муравку в ДНР, Новоивановку в Запорожской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили за прошедшие сутки населенные пункты Муравка в ДНР и Новоивановка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.