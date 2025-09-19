На фоне наступления израильской армии Газу покинули почти полмиллиона палестинцев

15:32 Источник: Интерфакс

Почти 500 тыс. палестинцев покинули свои дома в городе Газа с момента объявления Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) о подготовке масштабной операции против ХАМАС в этой зоне, сообщает The Times of Israel со ссылкой на подсчеты израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, эти жители переместились в другие районы анклава. До того, как ЦАХАЛ начал подготовку к операции, в городе, согласно оценкам, проживали около 1 млн палестинцев.

Ранее власти Израиля неоднократно призывали жителей города Газа эвакуироваться в специальные гуманитарные зоны.

В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал наземное наступление на город Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС.