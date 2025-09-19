На фоне наступления израильской армии Газу покинули почти полмиллиона палестинцев
15:32 19.09.2025 Источник: Интерфакс
Почти 500 тыс. палестинцев покинули свои дома в городе Газа с момента объявления Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) о подготовке масштабной операции против ХАМАС в этой зоне, сообщает The Times of Israel со ссылкой на подсчеты израильских военных.
По данным ЦАХАЛ, эти жители переместились в другие районы анклава. До того, как ЦАХАЛ начал подготовку к операции, в городе, согласно оценкам, проживали около 1 млн палестинцев.
Ранее власти Израиля неоднократно призывали жителей города Газа эвакуироваться в специальные гуманитарные зоны.
В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал наземное наступление на город Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС.
НОВОСТИ
- 15:12 19.09.2025
- Минфин оценил российский рынок бриллиантов в полмиллиона карат
- 15:00 19.09.2025
- Лукашенко потребовал «по-военному» решать вопрос с заготовкой картофеля
- 14:32 19.09.2025
- Для ВСУ в Купянске назревает катастрофа — депутат Рады
- 14:12 19.09.2025
- ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей канал незаконной миграции на Урале
- 14:00 19.09.2025
- ВС РФ освободили Муравку в ДНР, Новоивановку в Запорожской области
- 13:32 19.09.2025
- В Афганистане запретили обучать в вузах по книгам, написанным женщинами
- 13:20 19.09.2025
- Медведев обещал жесткий ответ на попытки взыскать с РФ «компенсации» по Украине
- 13:05 19.09.2025
- Минфин Украины признал, что до конца года денег на ВСУ не хватает
- 13:00 19.09.2025
- Шнобелевская премия была присуждена за изучение «зебрового» камуфляжа для коров
- 12:35 19.09.2025
- Дягилевский фестиваль покажет в Москве премьеру – оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать