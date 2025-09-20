Турецкую систему наблюдения за воздушным пространством планируется применять на восточных границах НАТО - СМИ
20:30 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша и Румыния на фоне последних инцидентов с БПЛА планируют использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight). Ожидается, что обучение навыкам обращения с данной системой начнется в ближайшее время, пишет агентство DPA.
По его информации, в связи с произошедшими в последнее время инцидентами с БПЛА партнеры по НАТО рассчитывают на краткосрочное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения. Обучение по управлению данной системой, как отмечает агентство, планируется организовать при поддержке Украины. Предполагается, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже на следующей неделе, указывает DPA.
НОВОСТИ
- 18:35 20.09.2025
- В Белом доме планируют встречи Трампа с Зеленским, генсеком ООН и с президентом Сирии - WSJ
- 16:55 20.09.2025
- Российская фигуристка Аделия Петросян прошла отбор на Олимпиаду в Милане с лучшим результатом
- 16:30 20.09.2025
- Рейтинг канцлера ФРГ Мерца поставил антирекорд - опрос
- 14:50 20.09.2025
- Очередной пакет антироссийских санкций ЕС «конкретно не касается нефти, но касается СПГ» - еврокомиссар
- 14:20 20.09.2025
- Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения
- 12:23 20.09.2025
- Германия хочет «инициировать экстренную финансовую помощь» Палестине
- 11:00 20.09.2025
- Пашинян: Мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией
- 10:15 20.09.2025
- Власти Белоруссии еще на полгода запрещают вывоз более 200 видов промтоваров
- 09:10 20.09.2025
- За миллион долларов теперь можно будет получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа"
- 09:00 20.09.2025
- С понедельника в Москве погода будет становиться все прохдаднее
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать