Турецкую систему наблюдения за воздушным пространством планируется применять на восточных границах НАТО - СМИ

20:30 20.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша и Румыния на фоне последних инцидентов с БПЛА планируют использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight). Ожидается, что обучение навыкам обращения с данной системой начнется в ближайшее время, пишет агентство DPA.

По его информации, в связи с произошедшими в последнее время инцидентами с БПЛА партнеры по НАТО рассчитывают на краткосрочное развертывание турецкой системы воздушного наблюдения. Обучение по управлению данной системой, как отмечает агентство, планируется организовать при поддержке Украины. Предполагается, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже на следующей неделе, указывает DPA.

