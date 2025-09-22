Три человека погибли, 16 получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым
09:05 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Крым, 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«По уточненным данным, на текущий момент в результат атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения», — написал он.
Ранее Аксенов сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека. В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.
