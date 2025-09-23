12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, готовится размещение натовского «десанта» в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Согласно поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы «полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики».

«Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский „десант“ в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла», — подчеркнули в СВР.