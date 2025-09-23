Польша откроет границу с Белоруссией — Туск

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши откроют в ночь на 25 сентября закрытые с 12 сентября в связи с учениями «Запад-2025» погранпереходы на границе с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Через полтора дня, в полночь со среды на четверг, погранпереходы будут открыты», — сообщил он перед заседанием правительства. Трансляцию выступления премьера вел телеканал TVP Info.