Польша откроет границу с Белоруссией — Туск
16:32 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши откроют в ночь на 25 сентября закрытые с 12 сентября в связи с учениями «Запад-2025» погранпереходы на границе с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
«Через полтора дня, в полночь со среды на четверг, погранпереходы будут открыты», — сообщил он перед заседанием правительства. Трансляцию выступления премьера вел телеканал TVP Info.
