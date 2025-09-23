Финальный этап ХX Летних спортивных игр «Роснефти» стартовал в Сочи
18:57 23.09.2025
Спортсмены 20 сильнейших команд предприятий «Роснефти» из разных регионов РФ принимают участие в финальных соревнованиях корпоративных ХX Летних спортивных игр, которые стартовали в Сочи. Спортсмены будут состязаться в 18 дисциплинах, среди которых мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, силовое двоеборье, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, перетягивание каната и пулевая стрельба. Впервые в программу включено плавание. Соревнования будут проходить на шести олимпийских площадках Сочи и продлятся до 26 сентября.
На торжественном открытии финального этапа соревнований в Сочи, спортсменов приветствовал трехкратный чемпион мира по хоккею, неоднократный призёр Олимпийских игр, трехкратный чемпион СССР и победитель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров. По его словам, крупнейшая нефтяная компания России пропагандирует здоровый образ жизни и дает возможность своим сотрудникам проявить себя не только на производстве, но и на спортивной арене.
«Роснефть» активно поддерживает развитие спорта в регионах, где работают предприятия компании и стимулирует интерес сотрудников в активному образу жизни. Ежегодно проводятся Летние и Зимние спортивные игры – наиболее массовые корпоративные соревнования, объединяющие тысячи сотрудников компании. В отборочных этапах юбилейных Летних игр, состоявшихся в девяти городах РФ, участвовали почти 3000 спортсменов из 70 команд дочерних обществ «Роснефти».
