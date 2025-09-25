0
Венгрия настроена продолжать сотрудничество с РФ в энергетической сфере - Сийярто

23:22 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество», — сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

