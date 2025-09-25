Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, в том числе станции и вокзалы, будет возводиться с нуля. Об этом сообщили ТАСС в инфоцентре ВСМ.

Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали будут известны позднее. По мере готовности решений и проектов в инфоцентре пообещали о них сообщать.

«Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля», — отмечается в сообщении.