Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля
09:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вся инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, в том числе станции и вокзалы, будет возводиться с нуля. Об этом сообщили ТАСС в инфоцентре ВСМ.
Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали будут известны позднее. По мере готовности решений и проектов в инфоцентре пообещали о них сообщать.
«Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля», — отмечается в сообщении.
