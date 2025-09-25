0
0
143
НОВОСТИ

Упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35 — портал

10:05 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-перехватчик, упавшая на дом в населенном пункте Вырыки на востоке Польши в ночь на 10 сентября, вероятно, была выпущена находившимся на дежурстве нидерландским истребителем F-35. Об этом сообщил портал Onet.

Ранее газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности утверждала, что упавшим на дом в Вырыках объектом была ракета класса воздух — воздух AIM-120 AMRAAM, выпущенная истребителем польских ВВС F-16. Изначально власти заявляли об упавшем дроне, затем появилась информация о «неидентифицированном объекте». 

Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев не дает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 25.09.2025
Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT
0
19
11:00 25.09.2025
ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
0
49
10:32 25.09.2025
Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
0
107
10:20 25.09.2025
Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
0
135
10:07 25.09.2025
GigaChat научился создавать презентации
0
152
10:00 25.09.2025
Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области
0
161
09:32 25.09.2025
Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля
0
193
09:20 25.09.2025
ВС РФ зашли в северную часть Северска и заняли укрепленные позиции ВСУ — Марочко
0
209
09:05 25.09.2025
Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ — Картаполов
0
262
09:00 25.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
0
237

Возврат к списку