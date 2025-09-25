Упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35 — портал
10:05 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета-перехватчик, упавшая на дом в населенном пункте Вырыки на востоке Польши в ночь на 10 сентября, вероятно, была выпущена находившимся на дежурстве нидерландским истребителем F-35. Об этом сообщил портал Onet.
Ранее газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности утверждала, что упавшим на дом в Вырыках объектом была ракета класса воздух — воздух AIM-120 AMRAAM, выпущенная истребителем польских ВВС F-16. Изначально власти заявляли об упавшем дроне, затем появилась информация о «неидентифицированном объекте».
Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев не дает.
НОВОСТИ
- 11:05 25.09.2025
- Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT
- 11:00 25.09.2025
- ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
- 10:32 25.09.2025
- Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
- 10:20 25.09.2025
- Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
- 10:07 25.09.2025
- GigaChat научился создавать презентации
- 10:00 25.09.2025
- Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области
- 09:32 25.09.2025
- Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля
- 09:20 25.09.2025
- ВС РФ зашли в северную часть Северска и заняли укрепленные позиции ВСУ — Марочко
- 09:05 25.09.2025
- Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ — Картаполов
- 09:00 25.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать