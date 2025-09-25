Упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35 — портал

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-перехватчик, упавшая на дом в населенном пункте Вырыки на востоке Польши в ночь на 10 сентября, вероятно, была выпущена находившимся на дежурстве нидерландским истребителем F-35. Об этом сообщил портал Onet.

Ранее газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности утверждала, что упавшим на дом в Вырыках объектом была ракета класса воздух — воздух AIM-120 AMRAAM, выпущенная истребителем польских ВВС F-16. Изначально власти заявляли об упавшем дроне, затем появилась информация о «неидентифицированном объекте».

Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев не дает.