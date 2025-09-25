ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские туристы могут продолжать приезжать в ЕС, несмотря на планируемые санкции против туристического сектора. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на дипломатов.

В то же время, пишет он, Еврокомиссия планирует опубликовать новую «стратегию» в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС, к концу этого года. По словам одного из дипломатов, это, вероятно, будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами санкций ЕС.