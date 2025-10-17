0
Ребенок и двое взрослых погибли в Алешках при обстреле ВСУ

12:32 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятилетний ребенок и двое взрослых погибли в Алешках Херсонской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках», — написал он в своем телеграм-канале.

