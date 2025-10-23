Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести ее в будущем
09:05 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в будущем проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Мне просто это показалось неправильным, — добавил Трамп, говоря о проведении встречи. — Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем».
