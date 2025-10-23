0
НОВОСТИ

Трамп заявил о публикации WSJ, что не давал разрешения на удары вглубь РФ ракетами США

09:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, комментируя материал газеты The Wall Street Journal (WSJ), заявил, что не давал разрешения наносить удары американскими ракетами вглубь России.

«[Газета The Wall Street Journal] заявляла, что я дал Украине позволение наносить удары ракетами вглубь РФ. Я не делал этого. Они не используют наши ракеты. Полагаю, они используют европейские ракеты, но не наши», — сказал он в среду журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

