Экипаж двух судов, вставших во льдах на севере Якутии, эвакуирован в поселок Тикси
10:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены экипажа двух судов, которые встали на вынужденную стоянку на севере Якутии из-за резкого похолодания на реке Лене, эвакуированы в поселок Тикси. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Находящиеся на судах члены экипажа эвакуированы на вертолете в поселок Тикси. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в службе спасения республики, в Булунском районе Якутии на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский — Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля «Залив» и «Быков мыс». Отмечалось о десяти человек экипажа и поступлении заявления с просьбой вывезти людей на вертолете.
НОВОСТИ
- 10:32 23.10.2025
- США не хотят поддерживать установленный ими мировой порядок — премьер Сингапура
- 10:28 23.10.2025
- Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
- 10:20 23.10.2025
- ЕК исчерпала все ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС 2021–2027 годов — источник
- 10:05 23.10.2025
- Француза Сехили освободили из-под стражи в зале суда в Приморье
- 09:32 23.10.2025
- Трамп заявил о публикации WSJ, что не давал разрешения на удары вглубь РФ ракетами США
- 09:20 23.10.2025
- Страны ЕС уже переругались, как поделить российские активы — Politico
- 09:05 23.10.2025
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести ее в будущем
- 09:00 23.10.2025
- За ночь над регионами России сбито 139 украинских БПЛА
- 23:00 22.10.2025
- Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что встреча президентов РФ и США состоится
- 22:30 22.10.2025
- Очередной, 19-й, пакет санкций против России согласован послами ЕС - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать