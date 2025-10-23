0
Экипаж двух судов, вставших во льдах на севере Якутии, эвакуирован в поселок Тикси

10:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены экипажа двух судов, которые встали на вынужденную стоянку на севере Якутии из-за резкого похолодания на реке Лене, эвакуированы в поселок Тикси. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Находящиеся на судах члены экипажа эвакуированы на вертолете в поселок Тикси. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в службе спасения республики, в Булунском районе Якутии на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский — Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля «Залив» и «Быков мыс». Отмечалось о десяти человек экипажа и поступлении заявления с просьбой вывезти людей на вертолете.

