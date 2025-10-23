0
ЕК исчерпала все ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС 2021–2027 годов — источник

10:20 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия уже полностью исчерпала все свободные ресурсы из бюджета ЕС на 2021–2027 годы для финансирования Киева, это главная причина попыток экспроприации активов России. Об этом сообщил ТАСС источник в финансовых кругах Антверпена.

«Еврокомиссия уже исчерпала все собственные ресурсы для поддержки Украины, которые были в ее распоряжении по бюджетному плану ЕС на 2021–2027 годы, тогда как военно-финансовые потребности Украины до конца 2027 года оцениваются самой Еврокомиссией минимум в 60 млрд евро», — отметил источник. По его мнению, российские активы — это единственный шанс Еврокомиссии избежать необходимости брать новые кредиты на десятки миллиардов евро, что грозит ЕС «реальной финансовой катастрофой».

