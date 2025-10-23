Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
10:28 23.10.2025
Волонтеры Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы провели очередную акцию по сбору гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции (СВО). 23 октября на фронт передана партия весом около 2 т.
Военнослужащие получат обогреватели, генераторы, спальники, теплые вязаные вещи. Кроме того, участникам СВО передали маскировочные сети, окопные свечи и перевязочные материалы, сделанные своими руками. Перед отправкой волонтеры контролируют качество гуманитарной помощи, а также комплектацию и упаковку, обеспечивая сохранность груза в ходе транспортировки.
В проекте участвовали неравнодушные жители, общественные советники и представители муниципальных округов. В общей сложности СЗАО отправил бойцам уже 400 т гуманитарного груза с начала года. Сбором занимаются несколько площадок. Так, в храме Святых Равноапостольных Константина и Елены на ул. Митинская добровольцы плетут маскировочные сети. Принять участие можно ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 18:00. В торговом центре на ул. Тушинская (д. 17) проходит комплектация наборов для сухого душа и изготовление перевязочных материалов. Здесь работают ежедневно, кроме пятницы, с 12:00 до 18:00.
За координацию отвечает некоммерческая организация «Центр «Спорт и молод» – она занимается логистикой, контролем качества и доставкой помощи.
Жители столицы активно помогают в сборе, упаковке и транспортировке посылок. Внести вклад в гуманитарную деятельность могут все желающие. Одна точка приема помощи работает по адресу ул. Маршала Тухачевского, д. 55 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, телефон: 8 495 947-69-30). Вторая – на ул. Маршала Новикова, д. 5 (центр «Мосволонтер», ежедневно с 10:00 до 19:00, телефон: 8 495 657-65-42). Принимаются продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, теплая одежда, перевязочные материалы и другие необходимые в зоне боевых действий вещи.
В СЗАО также действует несколько благотворительных организаций, оказывающих поддержку семьям бойцов СВО, в том числе фонд «Веста-помощь» в Щукино и фонд «Важен каждый» в Строгино. К инициативе присоединяются активисты местных сообществ.
НОВОСТИ
- 10:45 23.10.2025
- Все выписки и справки из СберБанк Онлайн теперь заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
- 10:32 23.10.2025
- США не хотят поддерживать установленный ими мировой порядок — премьер Сингапура
- 10:20 23.10.2025
- ЕК исчерпала все ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС 2021–2027 годов — источник
- 10:05 23.10.2025
- Француза Сехили освободили из-под стражи в зале суда в Приморье
- 10:00 23.10.2025
- Экипаж двух судов, вставших во льдах на севере Якутии, эвакуирован в поселок Тикси
- 09:32 23.10.2025
- Трамп заявил о публикации WSJ, что не давал разрешения на удары вглубь РФ ракетами США
- 09:20 23.10.2025
- Страны ЕС уже переругались, как поделить российские активы — Politico
- 09:05 23.10.2025
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести ее в будущем
- 09:00 23.10.2025
- За ночь над регионами России сбито 139 украинских БПЛА
- 23:00 22.10.2025
- Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что встреча президентов РФ и США состоится
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать