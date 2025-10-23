Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

10:28

Волонтеры Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы провели очередную акцию по сбору гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции (СВО). 23 октября на фронт передана партия весом около 2 т.

Военнослужащие получат обогреватели, генераторы, спальники, теплые вязаные вещи. Кроме того, участникам СВО передали маскировочные сети, окопные свечи и перевязочные материалы, сделанные своими руками. Перед отправкой волонтеры контролируют качество гуманитарной помощи, а также комплектацию и упаковку, обеспечивая сохранность груза в ходе транспортировки.

В проекте участвовали неравнодушные жители, общественные советники и представители муниципальных округов. В общей сложности СЗАО отправил бойцам уже 400 т гуманитарного груза с начала года. Сбором занимаются несколько площадок. Так, в храме Святых Равноапостольных Константина и Елены на ул. Митинская добровольцы плетут маскировочные сети. Принять участие можно ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 18:00. В торговом центре на ул. Тушинская (д. 17) проходит комплектация наборов для сухого душа и изготовление перевязочных материалов. Здесь работают ежедневно, кроме пятницы, с 12:00 до 18:00.

За координацию отвечает некоммерческая организация «Центр «Спорт и молод» – она занимается логистикой, контролем качества и доставкой помощи.

Жители столицы активно помогают в сборе, упаковке и транспортировке посылок. Внести вклад в гуманитарную деятельность могут все желающие. Одна точка приема помощи работает по адресу ул. Маршала Тухачевского, д. 55 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, телефон: 8 495 947-69-30). Вторая – на ул. Маршала Новикова, д. 5 (центр «Мосволонтер», ежедневно с 10:00 до 19:00, телефон: 8 495 657-65-42). Принимаются продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, теплая одежда, перевязочные материалы и другие необходимые в зоне боевых действий вещи.

В СЗАО также действует несколько благотворительных организаций, оказывающих поддержку семьям бойцов СВО, в том числе фонд «Веста-помощь» в Щукино и фонд «Важен каждый» в Строгино. К инициативе присоединяются активисты местных сообществ.