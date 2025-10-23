Злоумышленник пытался протаранить на автомобиле ворота посольства РФ в Румынии — ТВ
11:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Злоумышленник на автомобиле пытался в ночь на четверг протаранить ворота российского посольства в столице Румынии. Об этом сообщил телеканал Digi24.
По его данным, инцидент произошел около 03:00 мск, жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.
