Злоумышленник пытался протаранить на автомобиле ворота посольства РФ в Румынии — ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленник на автомобиле пытался в ночь на четверг протаранить ворота российского посольства в столице Румынии. Об этом сообщил телеканал Digi24.

По его данным, инцидент произошел около 03:00 мск, жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.