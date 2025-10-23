ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
12:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций ввел рестрикции в отношении 12 компаний из КНР, 2 — из Таиланда и 3 — из Индии. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».
Санкции включают в себя экспортные ограничения «в отношении товаров и технологий двойного назначения». Евросоюз обосновывает введение рестрикций якобы «косвенным вкладом [попавших в список компаний] в военное и технологическое развитие России».
