ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций ввел рестрикции в отношении 12 компаний из КНР, 2 — из Таиланда и 3 — из Индии. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Санкции включают в себя экспортные ограничения «в отношении товаров и технологий двойного назначения». Евросоюз обосновывает введение рестрикций якобы «косвенным вкладом [попавших в список компаний] в военное и технологическое развитие России».