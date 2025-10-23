Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителя Уфы, выбросившего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, направили в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Из СИЗО его доставили в психиатрическую больницу», — сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике, следователем СК в отношении фигуранта назначена психолого-психиатрическая экспертиза. «Она будет проводиться приблизительно в течение месяца. По результатам будет сделан вывод о его вменяемости в настоящее время и в момент совершенного преступления, а также даны рекомендации относительно его лечения и содержания», — пояснили в ведомстве.

Девочка сейчас проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.

Утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых в Уфе свою дочь, девочку госпитализировали с травмами в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), отца девочки заключили под стражу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при задержании мужчина вел себя неадекватно, не мог говорить. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.