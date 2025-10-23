0
0
55
НОВОСТИ

Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу

12:05 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителя Уфы, выбросившего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, направили в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Из СИЗО его доставили в психиатрическую больницу», — сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике, следователем СК в отношении фигуранта назначена психолого-психиатрическая экспертиза. «Она будет проводиться приблизительно в течение месяца. По результатам будет сделан вывод о его вменяемости в настоящее время и в момент совершенного преступления, а также даны рекомендации относительно его лечения и содержания», — пояснили в ведомстве.

Девочка сейчас проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.

Утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых в Уфе свою дочь, девочку госпитализировали с травмами в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), отца девочки заключили под стражу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при задержании мужчина вел себя неадекватно, не мог говорить. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 23.10.2025
Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер
0
0
12:00 23.10.2025
ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
0
63
11:32 23.10.2025
Злоумышленник пытался протаранить на автомобиле ворота посольства РФ в Румынии — ТВ
0
121
11:20 23.10.2025
Доля майнинга и центров обработки данных в энергопотреблении в РФ в 2025 г. составит 2%
0
137
11:05 23.10.2025
ЕС ввел санкции против более чем 100 танкеров и ограничил перемещения дипломатов РФ
0
165
11:00 23.10.2025
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 10
0
163
10:45 23.10.2025
Все выписки и справки из СберБанк Онлайн теперь заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
0
185
10:32 23.10.2025
США не хотят поддерживать установленный ими мировой порядок — премьер Сингапура
0
258
10:28 23.10.2025
Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
0
199
10:20 23.10.2025
ЕК исчерпала все ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС 2021–2027 годов — источник
0
250

Возврат к списку