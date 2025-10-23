0
НОВОСТИ

Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов, чтобы они не присоединились к террористам

12:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таджикистана вернули на родину более 4 тыс. студентов, чтобы не допустить их присоединения к террористическим организациям. Такие данные привел председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

«В целях предупреждения присоединения к террористическим и экстремистским группировкам возвращены на родину более 4 тыс. таджикских студентов, которые являлись объектом обработки террористических организаций и зарубежных религиозных образовательных учреждений», — сказал он.

