Сакс считает Макрона, Мерца и Стармера «провалившимися политиками»
13:05 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал европейских лидеров «провалившимися политиками», которым не доверяют собственные граждане.
«Европейские политики, особенно [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер, [президент Франции] Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, — просто поджигатели войны. Теперь я подозреваю, что они агенты собственной военной промышленности. И в любом случае их глубоко не любят и им не доверяют собственные граждане. Они провалившиеся политики. Общество не хочет новых войн», — сказал он в интервью газете Il Fatto Quotidiano.
Кроме того, Сакс также подчеркнул, что Россия располагает преимуществами на поле боя. «[Владимир] Зеленский совершенно не склонен к политическому компромиссу <…> Война на Украине — это долгосрочный проект военно-промышленного комплекса США и Европы, начатый более 30 лет назад, еще со времен согласования проекта расширения НАТО. ВПК серьезно просчитался, полагая, что Россия давно уступит давлению Запада, санкциям и оружию. Несмотря на все ошибки и просчеты ВПК, он получает огромную выгоду от этой войны и испытывает свои новые системы вооружения», — сказал профессор.
