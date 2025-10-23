0
0
84
НОВОСТИ

Сакс считает Макрона, Мерца и Стармера «провалившимися политиками»

13:05 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал европейских лидеров «провалившимися политиками», которым не доверяют собственные граждане.

«Европейские политики, особенно [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер, [президент Франции] Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, — просто поджигатели войны. Теперь я подозреваю, что они агенты собственной военной промышленности. И в любом случае их глубоко не любят и им не доверяют собственные граждане. Они провалившиеся политики. Общество не хочет новых войн», — сказал он в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

Кроме того, Сакс также подчеркнул, что Россия располагает преимуществами на поле боя. «[Владимир] Зеленский совершенно не склонен к политическому компромиссу <…> Война на Украине — это долгосрочный проект военно-промышленного комплекса США и Европы, начатый более 30 лет назад, еще со времен согласования проекта расширения НАТО. ВПК серьезно просчитался, полагая, что Россия давно уступит давлению Запада, санкциям и оружию. Несмотря на все ошибки и просчеты ВПК, он получает огромную выгоду от этой войны и испытывает свои новые системы вооружения», — сказал профессор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 23.10.2025
Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
0
59
13:20 23.10.2025
Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
0
85
13:00 23.10.2025
Более 100 тыс. учителей и врачей бастуют Новой Зеландии из-за низкой зарплаты
0
129
12:42 23.10.2025
Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп
0
146
12:32 23.10.2025
Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов, чтобы они не присоединились к террористам
0
204
12:25 23.10.2025
Нетология и Добро.РФ запустили бесплатный курс о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях
0
174
12:22 23.10.2025
Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае
0
194
12:20 23.10.2025
Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер
0
213
12:05 23.10.2025
Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу
0
217
12:00 23.10.2025
ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
0
193

Возврат к списку