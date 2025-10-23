Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предметные результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.

«Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственной культуры России — прим. ТАСС) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал он.