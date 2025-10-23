Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
13:20 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предметные результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.
«Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственной культуры России — прим. ТАСС) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:32 23.10.2025
- Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
- 13:05 23.10.2025
- Сакс считает Макрона, Мерца и Стармера «провалившимися политиками»
- 13:00 23.10.2025
- Более 100 тыс. учителей и врачей бастуют Новой Зеландии из-за низкой зарплаты
- 12:42 23.10.2025
- Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп
- 12:32 23.10.2025
- Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов, чтобы они не присоединились к террористам
- 12:25 23.10.2025
- Нетология и Добро.РФ запустили бесплатный курс о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях
- 12:22 23.10.2025
- Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае
- 12:20 23.10.2025
- Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер
- 12:05 23.10.2025
- Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу
- 12:00 23.10.2025
- ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать