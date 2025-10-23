0
0
40
НОВОСТИ

Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ

13:20 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предметные результаты нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» могут войти в ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.

«Планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственной культуры России — прим. ТАСС) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 23.10.2025
Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
0
75
13:05 23.10.2025
Сакс считает Макрона, Мерца и Стармера «провалившимися политиками»
0
129
13:00 23.10.2025
Более 100 тыс. учителей и врачей бастуют Новой Зеландии из-за низкой зарплаты
0
135
12:42 23.10.2025
Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп
0
153
12:32 23.10.2025
Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов, чтобы они не присоединились к террористам
0
210
12:25 23.10.2025
Нетология и Добро.РФ запустили бесплатный курс о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях
0
179
12:22 23.10.2025
Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае
0
200
12:20 23.10.2025
Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер
0
222
12:05 23.10.2025
Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу
0
224
12:00 23.10.2025
ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
0
199

Возврат к списку