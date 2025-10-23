0
НОВОСТИ

Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ

13:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти осуществляют попытки переброски диверсионных групп в Россию через белорусскую территорию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов.

«В условиях проведения Российской Федерацией СВО на Украине существенно обострилась формируемая украинскими спецслужбами угроза безопасности. Во многом они обусловлены переброской на территорию России через Беларусь средств совершения террора и диверсий, заброской диверсионных групп и агентуры, вербовкой граждан для совершения резонансных террористических актов в отношении населения и представителей органов власти, а также военных объектов, гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения», — сказал он на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

Теребов отметил, что усилия КГБ сосредоточены на выявлении агентуры спецслужб Украины и недопущении создания устойчивых транзитных каналов для совершения терактов в России с использованием территории Белоруссии.

