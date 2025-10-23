Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками
14:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил экспортировать в Россию пластиковые игрушки и модели со встроенными моторчиками. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».
«Пластмассовые игрушки и модели, оснащенные двигателем», — гласит один из пунктов перечня запрещенных товаров. Также ЕС запрещает игрушки и модели, изготовленные не из пластмассы, но все равно имеющие моторчики.
Согласно документам, данные изделия проходят по номенклатуре как соответствующие таможенному коду 9503. К нему также относятся трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, коляски для кукол, сами куклы и прочие игрушки, а также модели в уменьшенном размере и головоломки всех видов.
Санкции вступают в силу с 24 октября.
